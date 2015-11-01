В энергетических напитках Dizzy найдена опасная добавка

В энергетических напитках Dizzy найдена опасная добавка. Об этом заявляют в Комитете охраны общественного здоровья. Вещество называется - бензоат натрия. Оно способно провоцировать аллергические реакции, - говорят специалисты. Кроме того, злоупотребление напитком негативно влияет на ДНК человека. Как сообщает агентство Тенгриньюс, превышение бензоата натрия обнаружено в безалкогольных энергетических коктейлях, которые производит российская компания "Дал". Партию напитков уже изымают с прилавков магазинов Мангистауской области.