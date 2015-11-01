Бизнесмен Кайрат Жамалиев вышел на свободу Скандально известный бизнесмен Кайрат Жамалиев, осужденный за избиение, вышел на свободу, заплатив штраф в размере около одного миллиона тенге. Сообщает агентство Спутникник. Кайрат Жамалиев в 2015 году был признан виновным в избиении жителя Астаны Алиби Жумагулова и осужден к 13 годам лишения свободы. Дело получило широкий резонанс после того, как отец Жумагулова обратился к общественности с просьбой наказать преступника. Позже срок наказания Жамалиеву был снижен до семи лет. В конце декабря стало известно, что бизнесмена перевели в колонию-поселение, где он должен был провести остаток срока.

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