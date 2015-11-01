По всему миру простились с Денисом Теном По всему миру простились с Денисом Теном. Проводить в последний путь трагически погибшего чемпиона в Алматы пришли больше 5 тысяч человек. В 9 утра по проспекту Абая прошли люди с цветами. В плотной очереди многие плакали. Почти никто ничего не говорил. Лишь изредка были слышны разговоры. Люди рассказывали светлые истории о Денисе, как болели за него. Олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев произнес речь от всех спортсменов. А в Японии уже вторые сутки люди несут цветы к посольству. Полностью заполнены уже 8 книг соболезнований. Напомню, на Дениса Тена напали автоворы, которые сняли зеркала с его внедорожника. Завязалась потасовка, один из злоумышленников ударил фигуриста ножом в бедро и нанес ему смертельную рану. Оба подозреваемых в преступлении - Арман Кудайбергенов и Нуралы Киясов - уже задержаны и дали признательные показания. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 20:03 в Программы

