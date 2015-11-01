КНВщика из Актобе Данияра Алимбаева убили в Актау Экс-участника сборной Актобе по КВН Данияра Алимбаева убили в Актау. Трагедия произошла примерно пол четвертого утра возле одного из заведений в шестом микрорайоне. Данияра Алимбаева ударили ножом в ногу.Врачи не смогли его спасти.Он скончался в больнице. "Ночью доставили мужчину с ножевыми ранениями обеих ног в крайне тяжелом состоянии. На одной ноге были повреждены артерии и вены верхней конечности. У погибшего 32-летнего Данияра Алимбаева остались жена и четверо детей. Он является бывшим участником сборной команды Актобе по КВН. Также вместе с мангистаускими КВНщиками был в сборной западного Казахстана на фестивале в Сочи. Пишет агентство Tengrinews. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 20:54 в Программы

