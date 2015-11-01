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Полицейские Астаны сбили детей на пешеходном переходе
Полицейские Астаны сбили детей на пешеходном переходе. Инцидент произошел 20 июля на перекрестке Сейфулина-Рахимова. 12-летний мальчик на велосипеде ехал по зебре, сзади него сидел второй ребенок 9-ти лет. К счастью, никто не пострадал. Данное ДТП попало в объективы камер видеонаблюдения, в отношении водителя патрульной машины проводится дознание. Решение по делу будет принято в Управлении административной полиции Астаны, куда направлены документы.
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