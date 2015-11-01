Полицейские Астаны сбили детей на пешеходном переходе Полицейские Астаны сбили детей на пешеходном переходе. Инцидент произошел 20 июля на перекрестке Сейфулина-Рахимова. 12-летний мальчик на велосипеде ехал по зебре, сзади него сидел второй ребенок 9-ти лет. К счастью, никто не пострадал. Данное ДТП попало в объективы камер видеонаблюдения, в отношении водителя патрульной машины проводится дознание. Решение по делу будет принято в Управлении административной полиции Астаны, куда направлены документы. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 10:17 в Программы

