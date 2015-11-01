В МВД ответили на обращения об отставке Касымова Заместитель министра внутренних дел Рашид Жакупов выступил на брифинге перед журналистами, озвучив ход расследования убийства Дениса Тена.



"Что касается вопроса об отставке министра. Надеюсь, вы понимаете, что это не в компетенции Министерства внутренних дел. Я думаю, на этот вопрос у меня детального ответа нет. Что касается министра, почему он не вышел на пресс-конференцию? Потому что он находится в служебной командировке", - сообщил в Астане заместитель министра внутренних дел Рашид Жакупов, передает Tengrinews.k.



"Я думаю, что по возвращении из командировки наш министр внутренних дел встретится с вами со всеми и с общественностью. И лично сообщит и действия Министерства внутренних дел, и ответит на ваши вопросы с точки зрения министра", - ответил на вопросы журналистов заместитель Калмуханбета Касымова Рашид Жакупов.



Ранее члены Общественного совета Алматы при рассмотрении вопроса обеспечения безопасности жителей города предложили сменить руководство МВД и местного ДВД. Заседание проводилось после смерти Дениса Тена. Новости, комментариев: 0 Вчера, 21:20 в Программы

