Полицейские поймали автоворов в центре Алматы Полицейские устроили погоню за группой автоворов в центре Алматы. Инцидент произошел сегодня ночью. Подозреваемые осматривали машины во дворе одного из жилых домов, заметив патруль мужчины попытались скрыться. Далеко им уйти не удалось. Нарушителей задержали на пересечении улиц Сейфуллина и Макатаева. Очевидцы происшествия слышали стрельбу, на стражи порядка опровергли информацию, сообщает портал Нур.кз По данным полиции, задержаны двое жителей восточно-казахстанской области. Они пытались скрыться на угнанном автомобиле «Мицубиси». Новости, комментариев: 0 Сегодня, 10:57 в Программы

