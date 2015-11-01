В Алматы предложили убрать заборы вокруг отделов полиции

Сегодня на заседании Общественного совета города заслушали предложения для повышения безопасности. РОВД должен быть открытым для людей, которые просят о помощи", - говорит председатель комиссии по вопросам законности и правопорядка Какимжан Бишманов. Также он считает, что в структуре МВД нужны реформы. Кроме этого, на слушании по вопросам обеспечения безопасности выдвинули идею научить некоторые подразделения МВД методам оказания скорой медицинской помощи.