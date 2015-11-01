Рейды на авторынках Алматы

Полицейские попросили покупателей б/у автозапчастей участвовать в борьбе с преступным бизнесом по продаже краденого на авторынках в Алматы, передает агентство Tengrinews.kz. По мнению правоохранителей, факты краж с автомобилей во многом происходят потому, что существует спрос на такой товар. Напомню, На рынке Car City во время рейда задержали продавца, у которого было в наличии 15 ворованных автозеркал. В ходе проверки рынка "Жибек жолы" были задержаны 4 лица, находившихся в розыске по Казахстану по линии криминальной полиции, 20 нелегалов из Узбекистана, мужчина, употреблявший наркотические средства. 100 человек были водворены в приемник-распределитель для лиц без документов. Также полицейские нашли два похищенных ранее велосипеда, которые продавались на территории рынка, и выявили порядка 416 различных административных правонарушений.