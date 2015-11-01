Родные Тена сомневаются, что задержаны виновные в убийстве Родные и близкие Тена сомневаются в причастности задержанных к убийству Дениса. Пишет агенство Tengrinews. Друзья и родные Дениса Тена ищут очевидцев,владельцев машин, которые были припаркованы 19 июля 2018 года на Курмангазы - Байсеитовой. Как известно, в этот день на фигуриста напали автоворы и ранили ножом. Дениса Тена доставили в больницу, но спасти его не удалось. По словам близких, в этом резонансном деле очень важно, чтобы наказание понесли действительно виновные. Владеющих любой информацией просят позвонить по номеру 8 702 945 55 99. Номер будет продублирован на сайте Авторадио. Отмечу, что по факту убийства Дениса Тена расследуется дело. Двое подозреваемых уже задержаны. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:02 в Программы

