Задержан подозреваемые в убийстве Дарьи Махортовой Задержан подозреваемые в убийстве Дарьи Махортовой. Напомню тело 18-летней девушки 20 июля нашли в кювете вдоль трассы в Костанае. В полицейский участок доставлен 26-летний возможный преступник. Сейчас подозреваемый арестован. Иная информация в интересах следствия не разглашается, сообщает агентство Тенгриньюз. Ранее костанайский региональный фонд содействия борьбе с преступностью объявил вознаграждение 500 тысяч тенге за информацию об убийстве. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 12:39 в Программы

