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Задержан подозреваемые в убийстве Дарьи Махортовой
Задержан подозреваемые в убийстве Дарьи Махортовой. Напомню тело 18-летней девушки  20 июля нашли в кювете вдоль трассы в Костанае. В полицейский участок доставлен 26-летний возможный преступник. Сейчас подозреваемый арестован. Иная информация в интересах следствия не разглашается, сообщает агентство Тенгриньюз. Ранее костанайский региональный фонд содействия борьбе с преступностью объявил вознаграждение 500 тысяч тенге за информацию об убийстве.
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