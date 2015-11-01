Мальчика, которого нашли на ВОАД в Алматы, не сбивала машина Полиция Алматы раскрыла дело найденного на Восточной объездной автодороге мальчика. Его не сбивала машина. Отец мальчика признался, что ударил сына камнем в висок, а потом, испугавшись, бросил потерявшего сознание ребёнка и скрылся. Он уточнил, что на тот момент был в состоянии алкогольного опьянения. Ход расследования находился на контроле прокуратуры города. Подозреваемого задержали, досудебное расследование идёт по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Об этом сообщает Информбюро. Напомним, 16 июля возле ВОАД в Алматы нашли четырехлетнего мальчика . Первоначально предполагали, что его сбила машина, тело завернули в одеяло и оставили под деревом. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 19:39 в Программы

