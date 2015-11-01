Опубликован список обладателей грантов в Казахстане Опубликован список обладателей грантов в Казахстане. С полным списком можно ознакомиться здесь. Отмечу, что республиканская конкурсная комиссия по присуждению государственных образовательных грантов завершила свою работу. В ее состав вошли представители государственных органов, Национальной палаты предпринимателей, Ассоциации высших учебных заведений, общественных объединений, общественного совета по вопросам образования и науки и защите прав детей МОН РК, педагогической общественности. Пишет агенство Tengrinews. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 11:05 в Программы

