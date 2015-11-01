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Опубликован список обладателей грантов в Казахстане

Опубликован список обладателей грантов в Казахстане. С полным списком можно ознакомиться здесь. Отмечу, что республиканская конкурсная комиссия по присуждению государственных образовательных грантов завершила свою работу. В ее состав вошли представители государственных органов, Национальной палаты предпринимателей, Ассоциации высших учебных заведений, общественных объединений, общественного совета по вопросам образования и науки и защите прав детей МОН РК, педагогической общественности. Пишет агенство Tengrinews.

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