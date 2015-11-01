Следствие по делу об изнасиловании мальчика в Абай завершено Следствие по делу об изнасиловании мальчика в посёлке Абай завершено. Обвинение предъявлено только одному подозреваемому, достигшему 14 лет, трое освобождены от ответственности, сообщили в генеральной прокуратуре. Об изнасиловании семилетнего мальчика заявила его бабушка. Она рассказала, что над её внуком надругались старшеклассники и ни один раз. Скандальное дело прокомментировал глава страны. По словам Нурсултана Назарбаева, расследование на нескольких уровнях тормозили родственники подозреваемых, в том числе полицейские. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:44 в Программы

