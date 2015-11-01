В школах Казахстана могут отменить подготовку к ЕНТ В школах Казахстана могут отменить подготовку к ЕНТ. Как сказал министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев в ведомство поступает множество предложений касательно совершенствования процессов Единого национального тестирования и комплексного тестирования. По словам Сагадиева, школы не должны готовить к ЕНТ, они должны помочь детям освоить школьные программы. Поэтому отменяется проведение пробного тестирования в школах. И - присуждение грантов без языковой привязки к языку обучения. Кроме того, по словам министра есть еще несколько предложений — все они будут обсуждаться на августовском совещании, после чего примут соответствующие меры. Пишет zakon.kz

Новости, комментариев: 0 Вчера, 12:58 в Программы

