Первый звонок в школах Казахстана прозвенит в субботу Первый звонок в школах Казахстана прозвенит в субботу 1 сентября. Согласно приказу министра образования и науки Казахстана переноса начала учебного года не будет. Продолжительность учебного года в предшкольных классах составит 32 учебные недели, в 1 классах - 33 учебные недели, во 2-11 (12) классах - 34 учебные недели. Также отметим, что предшкольных классах каникулы будут длится дольше. Зимние - 14 дней (с 27 декабря 2018 года по 9 января 2019 года включительно), весенние - 15 дней (с 21 марта по 4 апреля 2019 года включительно), а также дополнительные каникулы в предшкольных и 1 классах - 7 дней (с 4 по 10 февраля 2019 года включительно). Пишет агенство Tengrinews. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:20 в Программы

