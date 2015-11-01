Задержан талдыкорганский стрелок Задержан мужчина, устроивший стрельбу у развлекательного комплекса в спальном микрорайоне Талдыкоргана. У мужчины был изъят травматический пистолет. Напомню, в ночь с пятницы на субботу жители третьего микрорайона Талдыкоргана услышали звуки выстрелов. Видео происшествия было опубликовано в одном из популярных пабликов города. Кроме того, сообщается, что будет пересмотрен график работы увеселительных заведений, расположенных в спальных районах города. Вопрос рассмотрят на ближайшей сессии городского маслихата. Пишет агенство Tengrinews. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 10:45 в Программы

