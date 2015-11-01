Даниал Ахметов предложил Куату Тумабаеву уволиться Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов предложил руководителю Усть-Каменогорска Куату Тумабаеву уволиться. Громкое заявление он сделал во время заседания в областном акимате. Ахметов заявил, что Тумабаев не имеет морального права занимать такую высокую должность. Напомню, аким Усть-Каменогорска проходил свидетелем по делу о смертельном ДТП в Риддере. Авария произошла 15 апреля этого года. Водитель автомобиля BMW Х5, двигаясь по улице Айдарханова, совершил наезд на пешехода, который двигался по обочине справа в попутном направлении. В результате ДТП мужчина скончался на месте до приезда скорой. Добавлю, что заместителем акима Риддера находившийся за рулем был в состоянии алкогольного опьянения. Пишет YK-news. Новости, комментариев: 0 Вчера, 13:36 в Программы

