Кузнецова объявят в розыск

Стало известно почему суд отменил постановление об освобождении осужденного по делу о драке в клубе "Чукотка" Александра Кузнецова. Потерпевший - брат погибшего Сырыма Мураткалиева Даулет - был резко против того, чтобы осужденный за убийство его родственника получил свободу, заплатив за неотбытый срок штраф в размере чуть более миллиона тенге. Таким образом, позиция родственников погибшего, а также тот момент, что, по мнению суда, не была восстановлена социальная справедливость, учитывались при принятии решения о возвращения Кузнецова в колонию.





Между тем, осужденный Александр Кузнецов будет объявлен в розыск. Об этом заявили в прокуратуре Алматинской области после известия о том, что Кузнецов покинул Казахстан. Между тем друзья Александра утверждают, что он покинул страну официально, не скрываясь. Место, где он находится, правда, не называют. Знакомые Кузнецова заявляют, что он уехал гораздо раньше, чем появилось вчерашнее постановление Алматинского областного суда. Сообщает агенство Tengrinews.



