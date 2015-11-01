Айдосу Сагату запретили выезд из Казахстана Лидеру популярной группы «Уркер» Айдосу Сагату запретили выезд из Казахстана. Такое решение вынес суд. Также он заблокировал все счета музыканта и оштрафовал его на 72 миллиона тенге. Связано это с долгами, которые артист якобы имеет перед государством. Сам Айдос Сагат заявляет, что пострадал от действий мошенников. Знакомые попросили его супругу оформить на себя кредит для них, но спустя время перестали платить его. Как пишет газета «Время», судебное разбирательство по делу музыканта продолжается. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 18:22 в Программы

