Аким Усть-Каменогорска уволился по собственному желанию Аким Усть-Каменогорска, который уволился с должности по собственному желанию, написал в интернете прощальный пост. Сообщение состоит из четырех слов на английском языке и сопровождается фотографией памятника Кабанбай Батыру. Куат Тумабаев написал под снимком: «Я тебя еще увижу». Напомню, ранее лишить акима полномочий потребовал глава Восточно-Казахстанской области Даниял Ахметов. По его словам, Куат Тумабаев не имеет морального права находиться на высокой государственной должности после громкого ДТП в городе Риддере. Напомню, в результате аварии погиб молодой студент. Сейчас временно исполнять полномочия акима Усть-Каменогорска будет Ольга Булавкина. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 18:25 в Программы

