Куандык Бишимбаев переведен из Астаны в колонию на юге Бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева перевели из Астаны в колонию в другой город. Во время переезда бывшего высокопоставленного чиновника сопровождали не менее десяти бойцов Национальной гвардии. Теперь VIP-заключенный отбывает наказание в колонии, что в 35 километрах от Шымкента. Экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев был осужден в марте 2018 года. Его признали виновным в получении взятки, присвоении или растрате вверенного чужого имущества и назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы. Сообщает Первый канал Евразия. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 10:15 в Программы

