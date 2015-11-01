Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан-айт Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил граждан с праздником Курбан айт. Глава Государства подчеркивает, что в Казахстане, где проживают представители различных конфессий и этносов, праздник Курбан айт вносит свой значительный вклад в укрепление нашего духовного единства, сплоченности и взаимоуважения людей, независимо от религиозной принадлежности и национальности. Напомню, Курбан-айт отмечают на 70-й день после завершения поста Ораза в течение трех дней. Новости, комментариев: 0 Вчера, 09:05 в Программы

