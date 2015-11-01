В Алматинской области перевернулся пассажирский автобус В Алматинской области перевернулся пассажирский автобус.Пострадали 15 человек.Среди нихдвое детей и беременная женщина. Авария произошла в Илийском районе на дороге, которая проходит через дамбу и ведет из Алматы к дачному поселку. Как сообщает агентство Тенгриньюс, серьёзных травм никто из пассажиров не получил. Однако людей всё равно отправили в больницу для обследования. Информация о том, что в ДТП погибли люди, не подтвердилась. Новости, комментариев: 0 Вчера, 18:21 в Программы

