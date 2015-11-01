Сдерживать курс тенге опасно Cдерживание курса тенге приведёт к негативному эффекту. Об этом заявляют в Нацбанке страны. Директор департамента монетарных операций Алия Молдабекова призывает сдержанно относиться к колебанию курса. По ее словам, волатильность, с одной стороны, подрывает доверие, потому что у населения, у юридических лиц нет уверенности по курсу. В то же время сдерживание ослабления или укрепления тенге – это как эффект пружины, которая в случае сильного сжатия, в конце концов, распрямится и эффект будет ещё более негативный. Молдабекова добавляет, что на ослабление курса тенге к доллару повлияли внешние факторы, в том числе ослабление российского рубля. Пишет Informburo. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 20:35 в Программы

