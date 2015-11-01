Казахстанский тяжелоатлет Владимир Седов отстранен на 8 лет Чемпион мира 2009 года по тяжелой атлетике казахстанец Владимир Седов отстранен на восемь лет за нарушение антидопинговых правил по итогам перепроверки допинг-проб. Он занял четвертое место на Олимпийских играх-2008 в Пекине в весовой категории до 85 кг, однако после перепроверки проб его результат был аннулирован. В пробе спортсмена обнаружен анаболический стероид стано-золол. Срок дисквалификации 30-летнего штангиста отсчитывается с 1 августа 2016 года и истечет 1 августа 2024-го. Напомню, на счету Седова также серебряная и бронзовая медали чемпионатов мира. Пишет РИА Новости. Новости, комментариев: 0 Сегодня, 11:32 в Программы

