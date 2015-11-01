Очередные коррупционные скандалы в Казахстане

Сразу несколько громких коррупционных преступлений совершено казахстанскими чиновниками в разных регионах. В Атырауской области в системном получении взяток подозревается руководитель морского отдела территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. Деньги он брал рыбаков. Чиновник позволял им выходить в Каспийское море и незаконно ловить рыбу осетровых пород. Взятки сотрудник инспекции получал через посредника. Им был водитель чиновника.





Тем временем в Алматы взят под стражу еще один офицер Службы экономических расследований. За полтора миллиона тенге сотрудник Департамента госдоходов пообещал бизнесмену закрыть уголовное дело о хищении бюджетных средств. Деньги старшему офицеру передала бухгалтер предприятия. В доме мужчины уже провели обыск, там обнаружены деньги. Напомню, несколько недель назад в Алматы за взятку был арестован еще один сотрудник службы экономических расследований.