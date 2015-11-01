Аким Астаны будет добираться на работу на такси

Довозить акима Астаны Асета Исекешева на работу по утрам может обычный водитель такси. Каких-то специальных требований к шоферу предъявлять не будут. Об этом сообщает руководитель Управления регенерации городской среды Гали Искалиев. Ранее глава столицы сказал, что акимат откажется от служебных машин. Автомобили чиновников отдадут больницам, школам и полиции. Сотрудников акимата будут отвозить таксисты, для этого с таксомоторными компаниями будут заключены договоры, - передает агентство Тенгриньюс.





А вот автобусам, где не работают валидаторы, аким Астаны поручил возить пассажиров бесплатно. Жители столицы не виноваты в том, что в общественном транспорте не функционируют устройства по приёму оплаты, - сказал Асет Исекешев. По его словам, для субсидирования работы автобусов государство выделяет деньги. И те автопарки, которые не способны, обеспечить выход транспорта на линию, лишатся контрактов. Слова акима цитирует агентство Тенгриньюс.