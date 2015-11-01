Арыстанбек Мухамедиулы выразил соболезнования семье Кобзона Министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы выразил соболезнования семье Иосифа Кобзона. Его голос навсегда останется в памяти нескольких поколений как голос песен любви к родине, семье, жизни. Человек большого таланта и духа, не раз спасавший лично заложников в неспокойные годы, он до конца своей жизни оставался верен себе и своим жизненным принципам", - заявил Мухамедиулы. Народный артист СССР, депутат Государственной думы РФ Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. Ранее свои соболезнования выразила народная артистка Казахстана Роза Рымбаева.

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