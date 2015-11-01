В Казахстане введут единый совокупный платёж В Казахстане введут единый совокупный платёж до конца этого года. Такое поручения дал правительству Нурсултан Назарбаев. По его словам, налог позволит всем казахстанцам участвовать в системах медицинского страхования, а также пенсионного обеспечения. Единый совокупный платеж предназначен для самозанятых казахстанцев, чей доход не превышает 240 тысяч тенге в месяц. Размер налог установлен минимальный - 1 МРП для городского населения, для жителей сел тариф в два раза ниже. Введен в действие закон будет с 1 января. Новости, комментариев: 0 Вчера, 15:05 в Программы

