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В Казахстане введут единый совокупный платёж
В Казахстане введут единый совокупный платёж до конца этого года. Такое поручения дал правительству Нурсултан Назарбаев. По его словам, налог позволит всем казахстанцам участвовать в системах медицинского страхования, а также пенсионного обеспечения. Единый совокупный платеж предназначен для самозанятых казахстанцев, чей доход не превышает 240 тысяч тенге в месяц. Размер налог установлен минимальный - 1 МРП для городского населения, для жителей сел тариф в два раза ниже. Введен в действие закон будет с 1 января.
Вчера, 15:05 в Программы » Новости, комментариев: 0

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