В больнице Астаны после укуса комара скончалась девушка В одной из больниц Астаны после укуса комара скончалась девушка. Она обратилась в клинику за консультацией, чтобы врачи выписали ей таблетки и сняли оттёк, который образовался после укуса насекомого. Медики ввели женщине противоаллергенный препарат "Преднизолон", ей стало плохо, началась рвота и упало давление. Пациентка скончалась в реанимации. Дала ли она согласие на инъекцию лекарства — сейчас выясняет комиссия. Министр здравоохранения Елжан Биртанов заявил, что взял расследование этой трагедии под свой личный контроль. Новости, комментариев: 0 3-09-2018, 20:42 в Программы

