Услуги профильных врачей подорожают Цены на услуги профильных врачей вырастут. Это произойдет в следующем году за счет поэтапного повышения тарифов. Об этом заявил министр здравоохранения Елжан Биртанов. Кроме того, министр отмечает - когда в стране будет введено обязательное медстрахование, финансирование специалистов ПМСП будет закладываться в пределах установленных размеров прикрепленного населения, то есть не более 1 700 человек на один участок врача. По его словам, это позволит улучшить профилактику заболеваний и их осложнений. Сообщает агенство Tengrinews. Новости, комментариев: 0 Вчера, 13:10 в Программы

