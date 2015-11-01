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Главврач уволилась после смертей в перинатальном центре Астаны

 

Главврач уволилась после смертей в перинатальном центре Астаны. Об этом сообщила заместитель столичного Управления общественного здравоохранения Алия Рустемова. По ее словам, главврач не выдержала, и написала заявление в августе по собственному желанию. Напомним, в центре приняты меры дисциплинарного взыскания в виде строгого выговора к медицинским работникам, которые принимали участие в оказании медицинской помощи погибшим роженицам. Напомним, летом в перинатальном центре № 1 умерли три женщины. 1 сентября в центре зафиксирована еще одна смерть. Пишет агентство Tengrinews.

Вчера, 14:52 в Программы » Новости, комментариев: 0

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