Главврач уволилась после смертей в перинатальном центре Астаны Главврач уволилась после смертей в перинатальном центре Астаны. Об этом сообщила заместитель столичного Управления общественного здравоохранения Алия Рустемова. По ее словам, главврач не выдержала, и написала заявление в августе по собственному желанию. Напомним, в центре приняты меры дисциплинарного взыскания в виде строгого выговора к медицинским работникам, которые принимали участие в оказании медицинской помощи погибшим роженицам. Напомним, летом в перинатальном центре № 1 умерли три женщины. 1 сентября в центре зафиксирована еще одна смерть. Пишет агентство Tengrinews. Новости, комментариев: 0 Вчера, 14:52 в Программы

