В Казахстане готовятся к повышению инфляции В Казахстане готовятся к повышению инфляции из-за действия антироссийских санкций. Об этом на заседании правительства сообщил глава Национального Банка Данияр Акишев. Ориентировочно это произойдет в 2019-20 годах. По словам Акишева, инфляция в августе составила 0,2 процента. Он отмечает, что в сравнении с августом прошлого года это высокий показатель. В годовом выражении это на 6 процентов больше. В этой связи Глава Нацбанка заявляет о необходимости правительству и местным властям подготовиться к грядущим изменениям. Пишет агенство Tengrinews. Новости, комментариев: 0 Вчера, 15:08 в Программы

