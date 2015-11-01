Лидер «Адыл Кытай» приговорён к двадцати годам тюрьмы Лидер преступной группировки «Адыл Кытай» Адилжан Зайнаудин приговорён к двадцати годам тюрьмы. Также у него конфисковано имущество. Срок мужчина будет отбывать в колонии максимальной безопасности. Напомним, участники группировки вымогали у предпринимателей деньги, занимались контрабандой и убивали людей. Членов преступной банды также приговорили к тюремным срокам — от одного до восьми лет лишения свободы. Напомню, лидер группировки «Адыл Кытай» Адилжан Зайнаудин. Он неоднократно жаловался на плохое самочувствие в СИЗО и просил перевести его под домашний арест. Добавим, что преступной группировке покровительствовал бывший начальник районного управления полиции Алматы Бахыт Касабеков. Его осудили на пять лет. Новости, комментариев: 0 Вчера, 18:17 в Программы

