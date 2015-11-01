Министр внутренних дел дал большую пресс-конференцию

Министр внутренних дел убегает от журналистов, не потому что их боится, а потому что не имеет права комментировать уголовные дела. Закон запрещает главе МВД раскрывать детали следствий и разглашать данные о предполагаемых преступниках. Об этом сам Калмуханбет Касымов признался на пресс-конференции. Министр сказал, что комментируя громкие преступления и происшествия, он может использовать только общие фразы. Напомню, после убийства известного фигуриста Дениса Тена журналисты попытались задать несколько вопросов Калмуханбету Касымову, однако он убежал от телекамер.

Глава МВД не уйдет в отставку, пока не получит такого приказа. Калмуханбет Касымов заявил, что он военный человек, работает и живёт, где прикажут. Министр вспомнил, что за семь с половиной лет он трижды выходил из состава правительства и трижды возвращался туда. В его карьере уже были случаи, когда он уходил в отставку и подавал рапорт об уходе. Напомним, общественность потребовала увольнения министра после убийства известного фигуриста Дениса Тена летом этого года.





Министр внутренних дел считает, что у убийц Дениса Тена были все условия для того, чтобы совершать кражи в Алматы. Молодые люди приехали в город из сельской местности, они снимали квартиры без документов и могли спокойно воровать. В другой стране такого бы никто не допустил, - заявил Калмуханбет Касымов. В момент нападения на Дениса Тена глава МВД находился в Актау, о происшествии ему сообщили по телефону. Найти преступников было сложно, потому что у них не было постоянного адреса и регистрации, - сказал министр. Он обещает, что следствие по громкому убийству закончится уже через неделю, и до конца сентября материалы будут переданы в суд.





Министр внутренних дел также сообщил подробности ЧП в Западно-Казахстанско области, где молодой полицейский застрелил своего командира. Калмуханбет Касымов сказал, что инцидент произошел в строевом подразделении. Это не органы следствия, ни криминальная полиция, это служба, которая охраняет акимат, суды и медицинские склады. Стрелявший проработал там больше двух лет, никаких нареканий не имел, дважды проходил обследование. Командир сделал мужчине замечания при строе и он считал себя униженным», - сказал министр. После построения и инструктажа мужчина взял оружие и несколько раз выстрелил в своего командира. Глава МВД пообещал привлечь всех виновных к ответственности.