Министр внутренних дел дал большую пресс-конференцию

Глава МВД не уйдет в отставку, пока не получит такого приказа. Калмуханбет Касымов заявил, что он военный человек, работает и живёт, где прикажут. Министр вспомнил, что за семь с половиной лет он трижды выходил из состава правительства и трижды возвращался туда. В его карьере уже были случаи, когда он уходил в отставку и подавал рапорт об уходе. Напомним, общественность потребовала увольнения министра после убийства известного фигуриста Дениса Тена летом этого года.
Министр
внутренних дел считает, что у убийц
Дениса Тена были все условия для того,
чтобы совершать кражи в Алматы. Молодые
люди приехали в город из сельской
местности, они снимали квартиры без
документов и могли спокойно воровать.
В другой стране такого бы
никто не допустил, - заявил Калмуханбет
Касымов. В момент нападения на Дениса
Тена глава МВД находился в Актау, о
происшествии ему сообщили по телефону.
Найти преступников было сложно, потому
что у них не было постоянного адреса и
регистрации, - сказал министр. Он обещает,
что следствие по громкому убийству
закончится уже через неделю, и до конца
сентября материалы будут переданы в
суд.
Министр внутренних дел также сообщил подробности ЧП в Западно-Казахстанско области, где молодой полицейский застрелил своего командира. Калмуханбет Касымов сказал, что инцидент произошел в строевом подразделении. Это не органы следствия, ни криминальная полиция, это служба, которая охраняет акимат, суды и медицинские склады. Стрелявший проработал там больше двух лет, никаких нареканий не имел, дважды проходил обследование. Командир сделал мужчине замечания при строе и он считал себя униженным», - сказал министр. После построения и инструктажа мужчина взял оружие и несколько раз выстрелил в своего командира. Глава МВД пообещал привлечь всех виновных к ответственности.