Генадий Головкин проиграл Саулю Альваресу по очкам. Таким образом, непобедимому ранее Головкину на этот раз не удалось сохранить за собой титул чемпиона мира сразу по трём версиям в среднем весе - WBA (Super), IBO и WBC.

Минимальный гонорар обоих боксёров за бой составил по 5 миллионов долларов каждому. Кроме того, казахстанец и мексиканец получат проценты от продаж билетов, платных трансляций и рекламы.По данным Daily Mail, Альварес заработал 35 миллионов долларов, а Головкин 25 миллионов долларов.