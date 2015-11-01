  (727) 320 10 10
Написать нам

KZ -  RU
Генадий Головкин проиграл Саулю Альваресу по очкам
Генадий Головкин проиграл Саулю Альваресу по очкам. Таким образом, непобедимому ранее Головкину на этот раз не удалось сохранить за собой титул чемпиона мира сразу по трём версиям в среднем весе - WBA (Super), IBO и WBC. Минимальный гонорар обоих боксёров за бой составил по 5 миллионов долларов каждому. Кроме того, казахстанец и мексиканец получат проценты от продаж билетов, платных трансляций и рекламы.По данным Daily Mail, Альварес заработал 35 миллионов долларов, а Головкин 25 миллионов долларов.
Вчера, 10:26 в Программы » Новости, комментариев: 0

Добавление комментария
Имя:*
E-Mail:
Вопрос:
1+1 = ?
Ответ:*