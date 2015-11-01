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Новый скандал с учебниками разгорается в Казахстане

Новый скандал с учебниками разгорается в Казахстане. Родители школьников из города Хромтау говорят, что авторы книг учат их детей курить. К такому выводу люди пришли после того, как увидели в учебнике отрывок из повести Бердыбека Сокпакбаева «Меня зовут Кожа». Один из героев этого прозведения предлагает другому сигарету и произносит слова «На, кури». Родители четвероклассников говорят, что отрывок повести может стать причиной вредных привычек их детей.

Вчера, 20:44 в Программы » Новости, комментариев: 0

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