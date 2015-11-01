Новый скандал с учебниками разгорается в Казахстане Новый скандал с учебниками разгорается в Казахстане. Родители школьников из города Хромтау говорят, что авторы книг учат их детей курить. К такому выводу люди пришли после того, как увидели в учебнике отрывок из повести Бердыбека Сокпакбаева «Меня зовут Кожа». Один из героев этого прозведения предлагает другому сигарету и произносит слова «На, кури». Родители четвероклассников говорят, что отрывок повести может стать причиной вредных привычек их детей. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:44 в Программы

