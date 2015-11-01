Израиль сожалеет о крушении российского самолета

Израиль сожалеет о крушении самолета Ил-20 над Средиземным морем и готов делиться с Россией информацией, касающейся инцидента. Об этом говорится в заявлении израильской армии. Российский самолет был сбит системами ПВО Сирии. Израиль предупредил о ракетном ударе по Сирии за минуту до нанесения, израильские истребители прикрылись российским самолетом, подставив его под удар, - говорят в мин.обороны. Погибли 15 российских военнослужащих. Россия рассматривает действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на ответ. Об этом заявил министр Сергей Шойгу.