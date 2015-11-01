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Алматинские медики нуждаются в защите прокуроров
Об этом заявляет глава городского Управления здравоохранения Серикбол Мусинов. Он просит сотрудников надзорного органа взять на особый контроль расследование нападений на врачей. Напомню, сегодня в центре Алматы гражданин Турции жестоко избил водителя скорой помощи. В этот момент в машине медиков находились две пациентки. Они нуждались в госпитализации. В управлении здравоохранения говорят, что это не первый случай нападения на врачей. Видео инцидента попало в интернет.
Сегодня, 20:18 в Программы » Новости, комментариев: 0

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