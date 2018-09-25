В Астане убита журналистка информационного портала НУР.КЗ. На Ирину Бекетову напали в подъезде собственного дома, - об этом говорят её коллеги. У журналистки осталось четверо маленьких детей. Полиция уже установила личность подозреваемого. Это 34-летний мужчина. Его мотивы сейчас выясняются. Полиция разыскивает предполагаемого преступника. Портал НУР.КЗ, где работала Ирина Бекетова, начал сбор денег для организации похорон.





Убитая журналистка портала НУР.КЗ не терпела несправедливости и всегда помогала людям. Об этом заявляет ее брат Берик Максутов. Он считает, что женщина оказала сопротивление напавшему на нее преступнику, чем вызвала ещё бОльшую агрессию. Детей Ирины Бекетовой мужчина намерен забрать себе. Брат погибшей надеется на то, что убийца будет найден и наказан по всей строгости закона. В полиции Астаны до сих пор не прокомментировали убийство журналистки.

