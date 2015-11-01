Начался суд по делу об изнасиловании первоклассника

В Шымкенте сегодня начался суд по делу об изнасиловании первоклассника из посёлка Абай. На скамье подсудимых — 16-летний подросток. Его вину определят присяжные. Ранее в изнасиловании мальчика обвинялись четыре школьника. Однако судить их не будут. На момент преступления им не было 14-ти лет. Процесс будет проходить в закрытом режиме. Напомню, изнасилование шестилетнего ребенка на юге Казахстана вызвало огромный общественный резонанс. Родственники подозреваемых из полиции пытались закрыть это дело. К расследованию были привлечены эксперты из нескольких стран.