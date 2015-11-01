На борту самолёта Сеул-Алматы пассажиры устроили дебош Ещё один инцидент произошел на борту самолета Сеул — Алматы. Группа молодых пассажиров устроила настоящий дебош. Они оскорбляли бортпроводников, мешая им работать. Одна из пассажирок требовала от стюардессы — цитирую — нормально её накормить. Она угрожала бортпроводнице физической расправой. Это не первое происшествие не рейсе Сеул — Алматы. Ранее с самолета сняли кыргызстанскую чиновницу. Экипаж посчитал, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:49 в Программы

