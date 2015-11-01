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Очередной фейк в WhatsApp

МВД РК прокомментировали распространяющуюся в WhatsApp информацию о предпринимаемых попытках похищения школьников.  Как рассказывается в аудиосообщениях, пересылаемых в мессенджере, двух мальчиков преследовал черный джип. Убегая от машины, они постучались в один из домов, откуда вышла женщина и вспугнула возможных похитителей.  Появилась и другая запись. На ней родительница говорит о незнакомке, которая подъехала к школе на машине со спутником, , зачем-то оставила дверь открытой и попросила двух школьниц ее пофотографировать в кустах.     Где происходили все эти случаи - в аудиозаписях не сообщается. При этом в МВД РК рассылку назвали фейком.  


Вчера, 23:11 в Программы » Новости, комментариев: 0

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