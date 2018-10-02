Внешний долг Казахстана сократился Внешний долг Казахстана сократился на 2,2 миллиарда долларов. Об изменениях за второй квартал 2018 года рассказали в Национальном Банке. В фин.регуляторе уточняют, что по состоянию на 1 июля 2018 года внешний долг Казахстана составил 96,3 процента к ВВП (т.е улучшение с начала года на 6,3 процента). Уменьшение произошло как за счет операций платежного баланса, так и за счет неоперационных изменений (снижение рыночной стоимости долговых ценных бумаг казахстанских эмитентов и отрицательная курсовая разница). Новости, комментариев: 0 2-10-2018, 11:09 в Программы

