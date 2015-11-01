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Педофил-убийца избежит тюремного наказания
Житель Кызылорды, который изнасиловал ученицу третьего класса и задушил ее мать, избежит тюремного наказания. Мужчина признан невменяемым, и отправится на лечение в психиатрическую больницу. Такое решение вынес суд. Напомню, мужчина проник в дом садового товарищества «Ягодка» после того, как выпил алкоголь на рыбалке. Он надругался над девочкой, а женщину задушил брючным ремнём. Глава семейства в этот момент находился на заработках в Астане. Сколько времени преступник проведет на принудительном лечении — пока неизвестно.

Вчера, 20:14 в Программы » Новости, комментариев: 0

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