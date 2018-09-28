Команда Формулы-1 Ferrari запустит новую ливрею (раскраску) на автогонках Гран-при Японии

Такие изменения означают начало новой инициативной акции генерального спонсора «Philip Morris International», который сохранил относительно низкий уровень своего присутствия на автомобилях, несмотря на свое давнее сотрудничество с Ferrari.

Масштабы ребрендинга (изменения имиджа) на автомобилях Ferrari SF71H пока не ясны, но тизер-изображения и видео, просочившиеся перед официальным показом, который состоится в Suzuka в четверг, указывают на наличие новых логотипов на лучших местах - например, на крышке двигателя, закрывающих щитах и заднем крыле.

Хотя и понятно, что новая ливрея не будет рекламировать какие-либо из многих брендов и изделий компании «Philip Morris».

Вместо этого изменение цветов знаменует собой начало новой эры компании по преобразованию своей коммерческой деятельности - особенно в области науки, технологий и инноваций.

В начале этого года компания «Philip Morris» продлила свое генеральное спонсорство с Ferrari до 2021 года, которое, как она заявила, станет ключевой платформой для ее деятельности по разработке бездымных технологий, которые отошли от старых принципов использования табака.