Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Конором МакГрегором Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором МакГрегором. Как сообщает агентство Tengrinews, Нурмагомедов провел удушающий прием в четвертом раунде поединка. За этот бой россиянин получит два миллиона долларов, в то время как ирландец - на один миллион больше. Нурмагомедов не потерпел ни одного поражения в профессиональной карьере, в его активе 27 побед. Он владеет титулом чемпиона UFC в легком весе. МакГрегор - бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе. В его активе 21 победа при четырех поражениях.

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