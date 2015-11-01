Полиция Алматы арестовала 20-летнего Назара Роллана Полиция Алматы арестовала 20-летнего гонщика Назара Роллана, который прославился после скандального видео в интернете. В ролике молодой человек, задержанный за выезд на встречную полосу, сказал, что его извинения перед горожанами были неискренними. За мелкое хулиганство водителя приговорили к семи суткам административного ареста. Поступок Назара Роллана вызвал шквал негодования у жителей Алматы. Новости, комментариев: 0 Вчера, 20:54 в Программы

