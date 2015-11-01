Авария произошла при старте ракеты на Байконуре

Медики осмотрели членов экипажа ракеты Союз-10, которая неудачно стартовала с Байконура. На борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Никаких травм члены экипажа не получили, - говорят врачи. Капсула приземлилась в Карагандинской области в 25-ти километрах от Жезказгана. В интернете уже появились кадры, на которых видно, как аппарат спускается на землю. Что стало причиной аварии — до сих пор неизвестно.





Только что агентство РИА-Новости сообщило, что проблемы с ракетой "Союз" начались после отделения первой ступени, на этапе работы второй. Ранее агентство Интерфакс сообщило, что после запуска у ракеты аварийно отключились двигатели. Некоторые источники говорят, что причиной могло стать плохое крепление так называемых боковых блоков. Из-за этого ступень потеряла ориентацию. «Союз» должен был пристыковаться к МКС. Космонавты планировали провести на орбите 187 суток.





Алексей Овчинин и Ник Хейг, которые находились на борту аварийного Союза, будут доставлены в госпиталь на Байконуре. Они не пострадали, однако посадка была настолько быстрой, что космонавты испытали очень сильную перегрузку. Только что стало известно, что все пилотируемые пуски с космодрома Байконур будут приостановлены до выяснения причин аварии.





Казахстанские власти готовы оказать любую помощь космонавтам Алексею Овчинину и Нику Хейгу. Об этом сказал официальный представитель Комитета по Чрезвычайным ситуациям Нурсултан Нурахметов. По его словам, упавшая ракета была российской, поэтому МВД официально подало запрос в Роскосмос на оказание помощи. В ведомстве, в свою очередь, говорят, что справляются самостоятельно. Из Москвы для проведения срочного расследования уже вылетели эксперты.





В интернете буквально только что появилось видео старта ракеты-носителя "Союз10" с космодрома "Байконур". Пуск транслировался по телевидению. Видео показывает, как космонавты занимают место на борту. Через 6 минут после старта связь с ракетой прерывается. В ролике также слышны переговоры космонавтов с центром управления полетами.





Авария с ракетой Союз не нанесла никакого вреда экологии Казахстана. Об этом заявили в в Аэрокосмическом комитете Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности. На самом "Байконуре" никакой аварии не было. Это внештатная ситуация при пуске. Космодром стоит в целости и сохранности. Там все прошло нормально. Такие комментарии аэрокосмического комитета приводит агентство Тенгриньюс.